مصر.. أحكام بالمؤبد والمشدّد في قضية "خلية أبو العزم الإرهابية"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم أحكاما بالسجن المؤبد، وأحكاما مشددة على 11 مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أبو العزم الإرهابية".

وقضت المحكمة بمعاقبة المدان هيثم السيد أبو الخير بالسجن المؤبد، و7 مدانين آخرين بالسجن المشدد لـ10 سنوات، و3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات بعد إدانتهم بجرم تشكيل خلية إرهابية.

وخلصت النيابة العامة إلى أن عناصر الخلية خططوا لاستهداف رجال الأمن ودعوا لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

وكشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم، وهو ضابط سابق، بقيادي في تنظيم القاعدة يدعى محمد جمال عبده.

وأكد التحقيق أن أبو العزم قام بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم إلى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم بعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة.

كما تبين من التحقيق أن المتهمين بسام السيد إبراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم، جرّبا بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق تزامنا مع مرور دورية أمنية، فأطلقا الأعيرة النارية على الدورية وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا، خوفا من ضبطهما.

وأثناء سفرهما، وقعا في كمين محكم نصبته لهما القوات الأمنية في مدينة سيوه، حيث عثر في حوزتهما على مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.

المصدر: وكالات