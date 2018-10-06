عشرات القتلى والجرحى بانفجار ضخم في إعزاز السورية

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء انفجار قوي ضرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في سوريا، والخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الحر" المدعومة من تركيا.

وأفادت مصادر محلية في إعزاز بأن الانفجار وقع في الحارة الشرقية بالقرب من مستودع للمحروقات في المنطقة الصناعية للمدينة بسيارة مفخخة، حيث سمع دويه على بعد نحو 2 كلم.

وأشارت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مفقودين وإصابات متفاوتة الخطورة.

كذلك تسبب الانفجار بتدمير واحتراق عدد من الآليات والسيارات بالقرب من مستودع للوقود.

وتشهد إعزاز بين الحين والآخر تفجيرات مماثلة بعبوات ناسفة أو دراجات نارية ملغمة أو سيارات مفخخة، ما تتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

المصدر: مواقع إخبارية سورية