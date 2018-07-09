11 كتلة فائزة تبحث الرد على مبادرة العبادي

تعمل 11 كتلة سياسية فائزة في الانتخابات الأخيرة بالعراق للرد على المبادرة، التي وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لعقد اجتماع موسع يحدد برنامج الحكومة المقبلة ويسرع في تشكيلها.

وقال مصدر في "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه العبادي، لـRT إن "أبرز الكتل السياسية التي كلفت ممثلين عنها لوضع المبادئ العامة لهذا الرد، هي تحالف الفتح، وسائرون، وكتل أخرى حققت مقاعد في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف المصدر أن "أبرز الغائبين حتى اللحظة عن هذه الاجتماعات، هو ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الذي قد ينضم في وقت لاحق".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي دعا في 14 يونيو الماضي إلى عقد "لقاء وطني" للكتل السياسة الفائزة لبحث تشكيل الحكومة وحل الخلافات السياسية قبل دخول البلاد في فراغ دستوري.

المصدر: RT