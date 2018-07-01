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قتيل و20 جريحا بتفجير انتحاري قرب مخزن لصناديق الاقتراع في كركوك العراقية

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قتيل و20 جريحا بتفجير انتحاري قرب مخزن لصناديق الاقتراع في كركوك العراقية
Reuters
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قتل شخص وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مخزن لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك العراقية.

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وذكرت الشرطة العراقية أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند بوابة مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة البرلمانية، ليتسبب بخسائر بشرية ومادية، لم تطل صناديق الإقتراع.

ووصف محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، التفجير بـ "عمل إرهابي كبير، استهداف استقرار كركوك".

وقال في بيان صحفي إن: "استهداف مخازن المفوضية اليوم هو رسالة خطيرة، لكن قواتنا ستتصدى لكل محاولات زعزعه أمن كركوك، التفجير أدى إلى وقوع إصابات بين قواتنا البطلة، لكن الصناديق لم تتأثر بأي ضرر كان، وهذا يجعلنا أكثر وحدة وتماسكا للحفاظ على أمن كركوك".

ومن المنتظر أن تسمح مفوضية الانتخابات في العراق للقضاة المنتدبين، ببدء إعادة الفرز اليدوي لمحتويات الصناديق المؤشر عليها اعتراضات، يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من مدينة كركوك.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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