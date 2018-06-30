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العراق يعلن موعد إعادة فرز الأصوات يدويا

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العراق يعلن موعد إعادة فرز الأصوات يدويا
Reuters / Thaier Al-Sudani
العراق يعلن موعد إعادة فرز الأصوات يدويا
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قال متحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان يوم السبت إن العراق سيبدأ الثلاثاء المقبل إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي جرت في شهر مايو.

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وجاء في البيان أن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير.

وأضاف أن إعادة الفرز ستبدأ في كركوك يوم الثلاثاء ثم ستشمل 6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وكان مجلس النواب العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات، وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 يونيو الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي.

المصدر: رويترز

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