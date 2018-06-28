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الجبوري: إعادة الفرز اليدوي لأصوات انتخابات العراق ستبدأ الأسبوع القادم
Globallookpress
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قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، إن إعادة الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التي أجريت في العراق في مايو الماضي، ستبدأ الأسبوع المقبل.
وكان البرلمان العراقي أقر في وقت سابق من هذا الشهر تعديلا قانونيا يجيز إعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد، لكن لجنة قضائية تتولى حاليا عملية إعادة الفرز، قالت إن الخطوة ستقتصر على المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.
المصدر: رويترز
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