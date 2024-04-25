"حزب الله": معركتنا مع إسرائيل كشفت تعاسة وفساد الغرب في حضارته وتوجهاته

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد أن "معركتهم مع إسرائيل كشفت كم أن الغرب تعيس في حضارته وفاسد في توجهاته ولا تليق قيمه بالإنسانية".

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وأضاف النائب محمد رعد: "الكيان الصهيوني يعرف أنه لم يعد قادرا على خوض حرب ضد مقاومةٍ في هذه المنطقة، وهو يحاول أن يظهر بعض أنفاسه وعضلاته، لذلك عندما يضيق ذرعا بضغوط المقاومة، يستهدف سيارة في عدلون أو موقعا خارج مناطق الإشتباك، ولكن يجد أن المقاومة عندما تُستهدف في عدلون تستهدفه في عكا، وحين يوسع دائرة الاشتباك تكون له المقاومة بالمرصاد..لا تنسحب من أمامه ولا تنهزم أمام تمدد عدوانه، إنما تتصدى بكل شجاعة".

وأردف رعد: "خيارنا المقاوم هو الخيار الذي يحفظ بلدنا وعزتنا، وهو الذي يمنع العدو على مدى أجيال ومسافات زمنية طويلة من أن يستسهل العدوان على بلدنا لأنه سيلقى الرد القوي الذي يُفشل عدوانه ويُحبط آماله ويدفعه إلى الانكفاء والتقوقع وانهيار كيانه إن شاء الله".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهدافه تجمّع جنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ، وتحقيق إصابات مباشرة.

في حين نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، وأدت إلى تدميره بشكل كامل.

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كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي بإلقاء القذائف الضوئية والفوسفورية على حرج بلدة يارون في القطاع الأوسط (جنوب لبنان) وأطراف كفرشوبا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضا حرج بلدة يارون بالقذائف الفوسفورية والقذائف الضوئية ما أدى إلى إشعال حريق.

جدير بالذكر أن شرطة لوس أنجلوس 93 شخصا خلال تظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، نظمت في خضم تحركات طلابية مؤيدة لقطاع غزة، كما شهدت التظاهرة مواجهة بين سلطات إنفاذ القانون والطلاب الذين يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين.

وبدأت موجة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث أوقف العشرات الأسبوع الماضي بعد أن استدعت سلطات الجامعة الشرطة لفض اعتصام اتهمه طلاب يهود بأنه يشكل ترهيبا ومعاداة للسامية.

ونفى متظاهرون، ومن بينهم عدد من الطلاب اليهود، معاداة السامية.

المصدر: RT + "أ ف ب"