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بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
Gettyimages.ru
فرق الدفاع المدني تعاين أنقاض المنزل المهدم بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، 05 أبريل 2024.
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غارة استهدفت منزلا في بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، وأدت إلى تدميره بشكل كامل.

وحسب المعلومات فإن المنزل يقع في حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض.

هذا واستهدفت أطراف بلدة علما الشعب بغارة أخرى، كما دوت صفارات الإنذار في مركز لقوات "اليونيفيل" في الناقورة.

المصدر: RT

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