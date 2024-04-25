بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غارة استهدفت منزلا في بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، وأدت إلى تدميره بشكل كامل.

وحسب المعلومات فإن المنزل يقع في حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض.

هذا واستهدفت أطراف بلدة علما الشعب بغارة أخرى، كما دوت صفارات الإنذار في مركز لقوات "اليونيفيل" في الناقورة.

المصدر: RT