توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة بجامعة في لوس أنجلوس

أوقفت شرطة لوس أنجلوس 93 شخصا خلال تظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، نظمت في خضم تحركات طلابية مؤيدة لقطاع غزة.

وأفادت شرطة لوس أنجلوس في منشور: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وستستمر دوريات الشرطة في المنطقة" اليوم الخميس.

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وقالت الكابتن كيلي مونيز للصحافيين إن عناصر من شرطة لوس أنجلوس توجهوا إلى حرم جامعة جنوب كاليفورنيا بعد ظهر الأربعاء.

وأضافت مونيز أن الشرطة "ساعدت الجامعة في تنفيذ اعتقالات للتعدي على ممتلكاتها" بعدما رفض متظاهرون المغادرة.

من جهتها، قالت جامعة جنوب كاليفورنيا إن الاحتجاج انتهى وسيظل الحرم الجامعي "مغلقا حتى إشعار آخر".

وأضافت الجامعة "يجوز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والأشخاص الذين لديهم أعمال في الحرم الجامعي الدخول ببطاقة الهوية".

وشهدت التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا مواجهة بين سلطات إنفاذ القانون والطلاب الذين يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين.

وبدأت موجة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث أوقف العشرات الأسبوع الماضي بعد أن استدعت سلطات الجامعة الشرطة لفض اعتصام اتهمه طلاب يهود بأنه يشكل ترهيبا ومعاداة للسامية.

ونفى متظاهرون، ومن بينهم عدد من الطلاب اليهود، معاداة السامية.

المصدر: أ ف ب