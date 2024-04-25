‏"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهدافه تجمّع جنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ، وتحقيق إصابات مباشرة.

ونشر "حزب الله" مشاهد من عملية إستهداف ادبابة ميركافا في محيط موقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

من جهتها قالت مراسلتنا إن المدفعية الإسرائيلية ألقت قذائف فوسفورية على بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

كما تجدد اندلاع النيران التي أشعلها الجيش الاسرائيلي في أحراج منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان جراء القاء القذائف الفوسفورية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT