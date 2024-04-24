هدية أردنية "رفيعة" لأمير الكويت

منح ملك الأردن عبدالله الثاني، الشيخ مشعل الصباح أمير دولة الكويت، الذي يجري زيارة دولة إلى المملكة، قلادة الحسين بن علي، تجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

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وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

جلالة الملك عبدالله الثاني يمنح سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة #الكويت، قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموه إلى #الأردنpic.twitter.com/IwAJubra52 — RHC (@RHCJO) April 23, 2024

وكان الملك عبدالله والشيخ مشعل أجريا مباحثات في قصر بسمان مساء الثلاثاء، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين ووفود مرافقة من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

ووصل أمير الكويت الثلاثاء إلى الأردن، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من العاهل الأردني.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمير الكويت إلى الأردن، بعد توليه منصبه أميرا للبلاد في ديسمبر الماضي.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة #الكويت، يؤكدان أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري، خلال مباحثات عقدت بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في قصر بسمان الزاهر 🇯🇴🇰🇼 pic.twitter.com/rcCAATFkok — RHC (@RHCJO) April 23, 2024

المصدر: RT