العراق.. فيضانات وسيول جارفة في دهوك (فيديوهات+صور)

أظهرت فيديوهات حجم الأضرار التي سببتها موجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة في مدينة دهوك شمال العراق.

ووثقت لقطات مصورة سيارات تجرفها المياه، فضلا عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والبيوت.

ووفق إحصائيات مديرية الدفاع المدني في دهوك، "خلفت الفيضانات أضرار مادية كبيرة إذ غمرت المياه عشرات المنازل وجرفت عشرات السيارات".

ولفتت وسائل إعلام عراقية إلى أن الفيضانات اجتاحت مركز وأطراف المدينة، مشيرة إلى أن "دهوك تعرضت لموجة شديدة من الأمطار أمس الثلاثاء ما تسببت بتشكل السيول".

الفيضانات التي حدثت اليوم في مدينة دهوك احدثت اضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين. pic.twitter.com/nrSDrU0jxE — Kurdistan ⁦☀️ كوردستان (@Kurdistan_AR) March 19, 2024

🔴 عراقيون يتفقدون الأضرار التي خلفتها السيول في #دهوك وينظفون المخلفات #أخبار_الآن#العراقpic.twitter.com/MGVybU9oHq — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) March 19, 2024

المصدر: RT