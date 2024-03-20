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العراق.. فيضانات وسيول جارفة في دهوك (فيديوهات+صور)

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العراق.. فيضانات وسيول جارفة في دهوك (فيديوهات+صور)
Legion-Media
عراقيون يتفقدون الأضرار التي خلفتها السيول
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أظهرت فيديوهات حجم الأضرار التي سببتها موجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة في مدينة دهوك شمال العراق.

ووثقت لقطات مصورة سيارات تجرفها المياه، فضلا عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والبيوت.

ووفق إحصائيات مديرية الدفاع المدني في دهوك، "خلفت الفيضانات أضرار مادية كبيرة إذ غمرت المياه عشرات المنازل وجرفت عشرات السيارات".

ولفتت وسائل إعلام عراقية إلى أن الفيضانات اجتاحت مركز وأطراف المدينة، مشيرة إلى أن "دهوك تعرضت لموجة شديدة من الأمطار أمس الثلاثاء ما تسببت بتشكل السيول".

المصدر: RT

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