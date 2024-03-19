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عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)
Globallookpress
العراق، أرشيف
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وثقت فيديوهات متداولة عاصفة رعدية ضربت قضاء الرميثة في محافظة المثنى جنوب العراق، وتسببت بحدوث فيضانات بالمنطقة.

وعطلت جميع محافظات وسط وجنوب العراق باستثناء البصرة وكربلاء، وبعض المحافظات عطلت دوام الدوائر بالكامل وبعضها عطلت المدارس فقط، وذلك تماشيا مع توصيات خبراء الرصد الجوي الذين أكدوا ضرورة تعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية والفيضان والصواعق والعواصف المتوقعة.

المصدر: RT+السومرية

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