مصر.. البورصة تتكبد خسائر بأكثر من 100 مليار

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 بمعدل 6.66% خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليصل إلى 30.485 نقطة، وسط استمرار عمليات جني الأرباح، من قبل المتعاملين المصريين.

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وتكبدت البورصة خسائر سوقية بقيمة 104 مليارات جنيه، حيث انخفض رأس المال السوقي إلى 2.035.686 تريليون جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، بعدما سجل في ختام تداولات أمس 2.139.918 تريليون جنيه.

كما تراجع المؤشر egx100 بنسبة 4.33% ليصل إلى 9.660 نقطة، وانخفض المؤشر egx70 بنسبة 3.69% ليصل إلى 6.739 نقطة، وانخفض المؤشر egx30 بمعدل 6.01% ليصل إلى 37.448 نقطة، وتراجع المؤشر egx30 للعائد الكلي بنسبة 5.7% ليصل إلى 13.115 نقطة.

كما انخفضت أسهم 117 شركة بعدما تم التعامل على أسهم 203 شركات، في حين ارتفعت أسهم 17 شركة ولم تتغير أسهم 69 شركة، بكميات أسهم 330 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار جنيه، من خلال 84 ألف عملية.

وفي سياق منفصل، ردت شركة بلتون المالية القابضة على الأنباء التي تداولها بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، تحت عنوان بلتون القابضة تخطط للقيد المزدوج لأسهمها في بورصة ناسداك دبي.

وقالت الشركة في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية حيال القيد المزدوج في أي بورصة خارج مصر حتى الآن.

المصدر: القاهرة 24