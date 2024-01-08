"حزب الله" يعرض مشاهد للقيادي طويل خلال تدريبات عسكرية ومع شخصيات رفيعة المستوى سبق اغتيالها (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو للقيادي وسام طويل خلال مسيرته في الحزب، ومشاهد له مع قادة عسكريين رفيعين اغتالتهم إسرائيل في أوقات سابقة، بينهم عماد مغنية ومصطفى بدر الدين.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطعي فيديو للقيادي وسام طويل الذي اغتالته إسرائيل اليوم الاثنين.

وظهر طويل في أحد المشاهد المسجلة قديما جدا وهو يقول وصيته، فيما ظهر في مشاهد أخرى خلال تدريبات عسكرية، كان في إحداها إلى جانب عماد مغنية وعناصر آخرين.

وظهر أيضا إلى جانب مصطفى بدر الدين خلال معارك الجرود ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا وعلى الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية، وخلال إحدى المحاضرات.

وقد قتل القيادي طويل اليوم الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وفي وقت لاحق، نعاه "حزب الله" وقال إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وهذه أول مرة يستخدم فيها "حزب الله" صفة "قائد" عند نعي أحد عناصره.

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وكان طويل القيادي العسكري الأعلى رتبة في "حزب الله" الذي تغتاله إسرائيل منذ بدء التصعيد عند الحدود مع إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية إسنادا لغزة، بينما يرد الجيش بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين.

المصدر: RT