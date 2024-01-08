مقتل قيادي عسكري في "حزب الله" بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان (صور + فيديو)

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين مقتل أحد قيادييه بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وذكر مصدر أمني أن القتيل نائب قائد قوة "الرضوان".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على طريق محلة الدبشة ببلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخا موجها، مبينة أن الغارة أسفرت عن وقوع اصابات، كما أدت الى جنوح السيارة إلى جانب الطريق واحتراقها.

استهداف سيارة من طراز هوندا (crv) بغارة مسيرة في بلدة خربة سلم .. pic.twitter.com/eigoWTScJt — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 8, 2024

وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

استهداف سيارة من طراز هوندا (crv) بغارة مسيرة في بلدة خربة سلم .. pic.twitter.com/eigoWTScJt — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 8, 2024

السيارة المستهدفة في بلدة خربة سلم pic.twitter.com/7MsLpPnb7F — a.s.kl (@AbirKlait) January 8, 2024

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن الضربة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نائب رئيس وحدة ضمن قوة الرضوان، مشيرة إلى أنه ومقاتل آخر من حزب الله قتلا عندما أصيبت سيارتهما في غارة على قرية خربة سلم اللبنانية.

وقال أحد المصادر الأمنية "هذه ضربة مؤلمة للغاية". وقال آخر: "الأمور سوف تشتعل الآن".

يذكر أن "قوة الرضوان" هي وحدة النخبة في "حزب الله"، والمهمة المعلنة لهذه القوة هي التسلل إلى أراضي الجيش الإسرائيلي والسيطرة عليها.

وتزعم إسرائيل أن هذه الوحدة تشارك في الاشتباكات المشتعلة بين "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان، منذ السابع من أكتوبر، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلامية إن "قوة الرضوان" وحدة مدربة على القتال في الظروف القاسية والمناطق الوعرة، وتُكلف بمهام لا تستطيع غيرها من الوحدات القيام بها، ويتلقى مقاتلوها دورات تدريبية في لبنان وخارجه، ويتعلمون استخدام مختلف أنواع الأسلحة، حتى تلك التي لا يستخدمها "حزب الله". ويقدر عدد المقاتلين فيها بنحو 2500 مقاتل.

المصدر: RT + "رويترز" + "أ ف ب"