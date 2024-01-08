القصف الإسرائيلي يستهدف قرى عدة جنوب لبنان (فيديو + صور)  

أفاد مراسل RT في لبنان بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة قرى في جنوب لبنان بقصف مدفعي وغارات جوية.

وذكر مراسلنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات مستهدفا أطراف بلدة عيتا، كما استهدف القصف المدفعي بلدة الخيام، وبلدة العباسية حيث طال القصف أحد المساجد مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي مروحين وبلاط.

RT

RT

المصدر: RT