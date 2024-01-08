الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من مواقع "حزب الله" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت خلال الليل العديد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة مروحين، إلى جانب منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية إرهابية في منطقة عيتا الشعب".

وأضاف بأن "طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت منصة إطلاق تم استخدامها لإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما قصفت مروحية منطقة تم إطلاق منها صاروخ مضاد للدبابات باتجاه إسرائيل".

#عاجل جيش الدفاع يغير على سلسلة أهداف لحزب الله الارهابي في لبنان الليلة الماضية



خلال ساعات الليلة الماضية أغار جيش الدفاع على سلسلة أهداف لحزب الله في لبنان.



قامت طائرات حربية بمهاجمة مجمع عسكري لحزب الله في منطقة قرية مروحين ومنصة صاروخية وبنية تحتية أرهابية في منطقة قرية… pic.twitter.com/N7ZsCCXIyU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 8, 2024

وأفاد مراسل RT في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات الليلة الماضية على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

المصدر: RT