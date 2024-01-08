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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من مواقع "حزب الله" (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من مواقع
القصف الإسرائيلي على موقع لـ"حزب الله"
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت خلال الليل العديد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة مروحين، إلى جانب منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية إرهابية في منطقة عيتا الشعب".

وأضاف بأن "طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت منصة إطلاق تم استخدامها لإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما قصفت مروحية منطقة تم إطلاق منها صاروخ مضاد للدبابات باتجاه إسرائيل".

وأفاد مراسل RT في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات الليلة الماضية على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

المصدر: RT

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