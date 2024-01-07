الجيش الإسرائيلي يعترف بنجاح "حزب الله" في إلحاق أضرار بالقاعدة الجوية في ميرون

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأن "حزب الله" نجح في إلحاق أضرار بالقاعدة الجوية في ميرون، التي أعلن قصفها بعشرات الصواريخ.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سمح للنشر بأن حزب الله نجح في إلحاق أضرار بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو (BA 506) في ميرون بوابل صواريخ غير معتاد أمس السبت.

وأكد الجيش مساء اليوم أن الأضرار لحقت ببعض البنية التحتية للكشف في المراقبة الجوية.

وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني قصف قاعدة ميرون ‏الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على اغتيال صالح ‏العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت مؤخرا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بوجود تقديرات إسرائيلية حول أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإبعاد "حزب الله" عن حدود لبنان، فقد يؤدي ذلك إلى "حرب محدودة" بين الجانبين.

كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله يوم الجمعة في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT