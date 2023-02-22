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المغرب.. وضع حجر أساس لبناء سفارة إسرائيلية لدى الرباط وقائد سلاح الجو يبدأ زيارة رسمية (فيديو)

أخبار العالم العربي

المغرب.. وضع حجر أساس لبناء سفارة إسرائيلية لدى الرباط وقائد سلاح الجو يبدأ زيارة رسمية (فيديو)
AP
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أفاد مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب بأنه تم اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الإسرائيلية لدى الرباط.

 وقالت المكلفة بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ألونا فيشر كام: "إنها لحظة تاريخية، ونحن فرحون جدا بوجودنا هنا اليوم وبعون الله خلال سنة واحدة سيكون لدينا منزل خاص بنا".

وأضافت: "لن تكون سفارة فحسب، بل بيتا لجميع الإسرائيليين في المغرب، إننا  فخورون بهذه الخطوة المهمة".

في سياق آخر، وصل أمس الثلاثاء قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار إلى ⁧ المغرب⁩ ليبدأ اليوم زيارة رسمية للمملكة.

‏وسيلتقي خلال الزيارة قائد القوات الملكية الجوية المغربية جنرال دوبريغاد بوحميد وسيقوم بزيارة القواعد الجوية المغربية بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين.

المصدر: RT

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