 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيّرة تابعة له بصاروخ أرض جو في لبنان و"حزب الله" يصدر بيانا

لافروف: الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب

أخبار العالم

لافروف: الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب
Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpot

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجريات الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب الذي يسعى بدوره إلى فرض نظامه الخاص به على العالم.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود: "لقد نزعت الأحداث الدولية الأخيرة الأقنعة عن وجوه أولئك الذين كانوا، وحتى الآن، يدّعون بالخطابات أنهم أصحاب الحق الحصري في تحديد ما يسمى بالقيم العالمية تحت غطاء نظام قائم على القواعد".

إقرأ المزيد
لافروف: عدد الراغبين في التعاون مع
لافروف: عدد الراغبين في التعاون مع "بريكس" و"شنغهاي" في نمو مطرد

ولفت لافروف إلى أن أنصار هذا المفهوم يحاولون فرض معايير وآليات للتفاعل لا تعود بالنفع إلا عليهم بقصد استبدال الحوار المتساوي الصادق بتحالفات ضيقة تعمل في الخفاء وتنتحل لنفسها حق التحدث والتصرف نيابة عن الشعوب والعالم أجمع".

وأضاف لافروف: "في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتخلون عن محاولات الحفاظ على هيمنتهم المراوغة وإبطاء العمليات الموضوعية لتشكيل التعددية القطبية.

واختتم: "إنهم يستخدمون الأدوات الاقتصادية كأسلحة، من خلال فرض العقوبات والابتزاز المالي، ويحاولون التأثير على اختيار نماذج التنمية والشركاء التجاريين من قبل الدول ذات السيادة".

يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري 2024 باتت مجموعة "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتمثل "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي