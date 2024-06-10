لافروف: الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجريات الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب الذي يسعى بدوره إلى فرض نظامه الخاص به على العالم.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود: "لقد نزعت الأحداث الدولية الأخيرة الأقنعة عن وجوه أولئك الذين كانوا، وحتى الآن، يدّعون بالخطابات أنهم أصحاب الحق الحصري في تحديد ما يسمى بالقيم العالمية تحت غطاء نظام قائم على القواعد".

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ولفت لافروف إلى أن أنصار هذا المفهوم يحاولون فرض معايير وآليات للتفاعل لا تعود بالنفع إلا عليهم بقصد استبدال الحوار المتساوي الصادق بتحالفات ضيقة تعمل في الخفاء وتنتحل لنفسها حق التحدث والتصرف نيابة عن الشعوب والعالم أجمع".

وأضاف لافروف: "في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتخلون عن محاولات الحفاظ على هيمنتهم المراوغة وإبطاء العمليات الموضوعية لتشكيل التعددية القطبية.

واختتم: "إنهم يستخدمون الأدوات الاقتصادية كأسلحة، من خلال فرض العقوبات والابتزاز المالي، ويحاولون التأثير على اختيار نماذج التنمية والشركاء التجاريين من قبل الدول ذات السيادة".

يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري 2024 باتت مجموعة "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتمثل "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

المصدر: تاس