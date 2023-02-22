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"وفا": آلاف الفسطينيين يشيعون شهداء نابلس إثر العدوان الإسرائيلي على المدينة.. (فيديو)

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Globallookpress
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 أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الآلاف من أهالي محافظة نابلس شيعوا اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء العشرة الذين ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي على المدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا الى دوار الشهداء، لينقل جثمان كل شهيد إلى منطقته لمواراته الثرى.

وكانت فصائل العمل الوطني أعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء يوم غد الخميس.

وذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال شنت عدوانا على البلدة القديمة بمدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى استشهاد 10 مواطنين واصابة 103 بينهم 7 في حالة حرجة".

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، وحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

وقررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الشعب الفلسطيني، وإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأكدت حماس في بيان أن: "الشعب البطل لن يمرر هذه المجزرة دون رد، وسيثأر لدماء الشهداء الأبطال". 

المصدر: "وفا"

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