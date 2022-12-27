الثلوج تغطي قمم جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية (فيديو)

بدأ تساقط الثلوج على قمم جبل اللوز بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، لتعلن بذلك عن موسم شتاء ثلجي يجتاح شمال غربي البلاد.

وحذر مختصون من أن قمم جبل اللوز ليست مؤهلة لاستقبال الزوار، وطرقها لا تتناسب مع المرور الكثيف للسيارات مع موسم الثلوج، كما أن الضباب والأجواء الشديدة البرد والرياح ومحدودية الرؤية تسبب في التعرض للكثير من الأخطار.

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تساقط خفيف للثلوج على قمم جبال اللوز صباح

اليوم الثلاثاء وحسب مايتداول الطريق مغلق إلى جبال اللوز وهذا يدعو إلى عدم المجازافة والتعني بالذهاب للثلوج . pic.twitter.com/yiBTre8fBH — عبدالرحمن العطوي (@atawi1147) December 27, 2022

يشار إلى أن جبل اللوز يبلغ ارتفاعه 2549 مترا فوق سطح البحر، ويتميز ببرودته الشديدة، فهو الجبل الوحيد الذي تسقط عليه الثلوج في فصل الشتاء في السعودية، ففي كثير من الأوقات يتأثر هذا الجبل بالمنخفضات الجوية القادمة من مناطق بلاد الشام، مصحوبة بكتل هوائية باردة، قادمة من المناطق القطبية.

جبال اللوز صباح هذا اليوم pic.twitter.com/27N3ox9Cc4 — هــاني العطني (@hani_otny) December 27, 2022

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، كما تنشط الرياح السطحية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

المصدر: وسائل إعلامية سعودية