 
مباشر

ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tx13

طالبت أحزاب من شرق ليبيا، مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية، وتشكيل حكومة ردا على اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع تركيا.

وفي السياق نفسه، أصدرت عدد من الأحزاب بيانا، طالبت فيه النواب والقيادة العامة بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية وتشكيل حكومة اتحادية للاقليمين.

ليبيا.. أحزاب تطالب مجلس النواب الليبي بإعلان برقة وفزان أقاليم اتحادية

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن توقيع "مذكرة تفاهم (مع حكومة الدبيبة) للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة".

ويأتي ذلك بعد 3 سنوات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ناصر حاتم - الملف الليبي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا