العراق.. إلقاء القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان "متلبسا بتلقي الرشوة" (فيديو)

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية ضبط نوعية في ميسان، تمكنت خلالها من الإيقاع بمدير الأمن الوطني في ميسان متلبسا بالجرم المشهود.

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وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، أنها تلقت عبر "مصادرها السرية" معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان على مساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية، لافتة إلى أن تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغا من المال، لقاء تسليمهم إحدى السيارات نوع "بيك أب فور ويل"، التي تم ضبطها من قبل المديرية.

وتابعت الدائرة أنها ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عمل من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان، للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت الموافقات الأصولية بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المختص، بغية ضبطه، إذ تم نصب كمينٍ محكم للإيقاع بالمتهم، وتم الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ 750 دولار، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة.

وأضافت أنها قامت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقـيق المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات".

وقد تم صباح اليوم نشر تسجيل فيديو لإلقاء القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان متلبسا بتلقي الرشوة.

المصدر: RT