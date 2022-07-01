الجيش المصري يلقي القبض على أمير "داعش" في مدينة بئر العبد (فيديو)
Globallookpress
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أعلن اتحاد قبائل سيناء في مدينة بئر العبد أنه وبالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ألقي القبض علي أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بئر العبد شمال سيناء.
وأضافت مصادر في الاتحاد لمراسل RT أن أمير التنظيم ألقى القبض عليه وهو على قيد الحياة فيما قتل عنصران تكفيريان خلال اشتباكات مع الجيش المصري واتحاد قبائل سيناء.
Egyptian army troops in cooperation with the Tribes fighters captured a Senior Leader in IS-Sinai Terrorist Group in Bir Al-Abd, Northen Sinai. pic.twitter.com/HQkK2cN1ql— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) July 1, 2022
المصدر: RT