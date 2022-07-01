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الجيش المصري يلقي القبض على أمير "داعش" في مدينة بئر العبد (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يلقي القبض على أمير
Globallookpress
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أعلن اتحاد قبائل سيناء في مدينة بئر العبد أنه وبالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ألقي القبض علي أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بئر العبد شمال سيناء.

وأضافت مصادر في الاتحاد لمراسل RT أن أمير التنظيم ألقى القبض عليه وهو على قيد الحياة فيما قتل عنصران تكفيريان خلال اشتباكات مع الجيش المصري واتحاد قبائل سيناء.

المصدر: RT

 

 

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