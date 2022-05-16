بالفيديو.. نقل المواشي من "مستريح أسوان" تحت حراسة أمنية

انتشر فيديو لأسطول سيارات يحمل قطيعا كبيرا من المواشي من "مستريح أسوان"، بعد أن شهدت مدينة البصيلية تبادل إطلاق النيران، اثر خلاف على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بمستريح المواشي.

والفيديو الذي حمل عنوان "البهايم فى أمان"، أظهر أسطولا من السيارات ينقل قطيعا ضخما من مزرعة "مستريح المواشي" بمركز ادفو لتتحفظ عليها في مركز دراو بأمر النيابة العامة وسط قوة مشددة من رجال الشرطة.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن ملثمين هاجموا أحواش أهالي قرية وادي الصعايدة بمركز ادفو بمحافظة أسوان وسط أعمال نهب، إضافة إلى الاعتداء على المواطنين.

وحسب شهود عيان، فقد اعتدى الملثمون على العشرات من أهالي القرية عقب الهجوم عليهم بالأسلحة النارية وسرقوا العديد من المواشي.

هذا، وقررت النيابة العامة بأسوان نقل المواشي التي تم التحفظ عليها بمزارع المستريحين في مركز إدفو، بالحجر البيطري بمركز دراو تحت إشراف مديرية الزراعة بأسوان، لحين التصرف فيها بالشكل القانوني، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.تحسبا لوقوع أحداث عنف وشغب وسطو من قبل ضحايا المستريح في مسقط رأسه بعد القبض عليه والتحفظ على ممتلكاته.

المصدر: "القاهرة 24" + RT