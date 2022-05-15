مصر.. 7 إصابات في إطلاق نار بين الأهالي لاختلافهم على ممتلكات "مستريح أسوان" (فيديو)

شهدت مدينة البصيلية مركز إدفو بمحافظة أسوان المصرية إصابة 7 أشخاص إثر تبادل إطلاق النيران بين الأهالي، وذلك لاختلافهم على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بمستريح المواشي.

وحسب شهود عيان فقد حاول الأهالي الاستيلاء عليها، ولكن نشب بينهم خلاف أسفر عن وقوع إصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا عن إصابة 7 أشخاص إثر تبادل إطلاق النيران بين الأهالي، وذلك لاختلافهم على ممتلكات مصطفى البنك الملقب بـ"مستريح المواشي"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السباعية.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن ملثمين هاجموا أحواش أهالي قرية وادي الصعايدة بمركز ادفو بمحافظة أسوان وسط أعمال نهب، إضافة إلى الاعتداء على المواطنين.

وحسب شهود عيان، فقد اعتدى الملثمون على العشرات من أهالي القرية عقب الهجوم عليهم بالأسلحة النارية وسرقوا العديد من المواشي.

هذا، وقررت النيابة العامة بأسوان نقل المواشي التي تم التحفظ عليها بمزارع المستريحين في مركز إدفو، بالحجر البيطري بمركز دراو تحت إشراف مديرية الزراعة بأسوان، لحين التصرف فيها بالشكل القانوني، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.تحسبا لوقوع أحداث عنف وشغب وسطو من قبل ضحايا المستريح في مسقط رأسه بعد القبض عليه والتحفظ على ممتلكاته.

قوات الأمن تتحفظ على مواشي #مصطفى_البنك#مستريح_اسوان بعد القبض عليه في عملية نصب كبيرة وسرقة أموال تقدر بملياري جنية فيما صرحت الداخلية المصرية بأن الأموال المنهوبة تقدر بـ (500) مليون جنية pic.twitter.com/ewAzDi2l0R — البوسطجي (@PoostEgy) May 15, 2022

اتفرجوا يا مصريين..

رجاله الداخليه اللي عملينلكم رعب ومخوفنكم ف اقسام الشرطه سابوا عربياتهم وسلاحهم وهربوا ف الجبل لما وقفوا قدام رجاله بجد.



اتفرحوا علي فضيحه الداخليييييه. 😅💪#أسوانpic.twitter.com/BgKVdNAHbb — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) May 15, 2022

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري