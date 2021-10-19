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طيار سعودي يوثق أول رحلة طيران له ويلقي قصيدة على الركاب من قمرة القيادة (فيديو)

أخبار العالم العربي

طيار سعودي يوثق أول رحلة طيران له ويلقي قصيدة على الركاب من قمرة القيادة (فيديو)
الطيار السعودي خالد فقيهي
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وثق الطيار المدني السعودي، خالد فقيهي، رحلته الأولى المتجهة إلى مدينة نجران، عبر نشر مقطع فيديو وهو يرحب بالركاب، من قمرة الطائرة.

ورحب فقيهي في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالركاب بإلقاء أبيات من الشعر، كتبها صديقه الشاعر، جابر آل مخلص.

وقال: "يا مرحبا ترحيبي بأهل نجران.. يا أهل الوفاء والمجد والشهامة، أقولها مرات من قلبي ولساني.. والله يوصلنا بخير وسلامة".

المصدر: RT

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