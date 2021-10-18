مسؤول في الجيش الكويتي: جيشنا بحاجة ماسة للعنصر النسائي

أشاد معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اللواء الركن خالد الكندري، بدور المرأة الكويتية في دعم الدولة في حالة السلم والحرب وفي الأزمات الطارئة.

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وقال الكندري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإجراءات انتساب العنصر النسائي إلى الجيش الكويتي، إن "احتياجات الجيش الكويتي من العنصر النسائي نظرا للحاجة الماسة ولسد احتياجاتنا من التخصصات الفنية والتخصصات التي تتطلب وجود عنصر نسائي علي سبيل المثال، الخدمات الطبية و الحرس الأميري: مفتشات للقصور الأميرية وحماية الشخصيات، والتخصصات الفنية الهندسية والتقنيه والإلكترونية وأيضا المنشاءات العسكرية وسلاح الإشارة والدفاع الجوي والقوة الجوية، والتخصصات الإدارية للهيئات الإدارية المتخصصة".

وأضاف الكندري "كان للمرأة دور كبير أثناء الغزو الغاشم، وكانت جزءا من المقاومة المسلحة، وشاركت بعمليات قتالية والمظاهرات السلمية، ومنهن من تعرضت للأسر أو استشهدت".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد العلي، قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارا يعتبر تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

المصدر: القبس