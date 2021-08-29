مصر.. القبض على مخترق حسابي مترجم فريق نادي "الأهلي" ووزير الشباب والرياضة الأسبق

أعلن عمرو محب مترجم نادي "الأهلي" المصري لكرة القدم القبض على مخترق حسابه على "فيسبوك"، وحساب وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز.

ونشر محب فيديو على حسابه عبر "فيسبوك" وعلق عليه قائلا: "الحمد لله تم القبض على مخترق حسابي الشخصي على الفيسبوك".

وأضاف: "أشكر قيادات مباحث الإنترنت على مجهوداتهم الكبيرة.. وجزيل الشكر أيضا لرجال الأمن بمحافظة البحيرة، كما أشكر أيضا كل الناس اللي تواصلوا معايا ودعموني أثناء سرقة حسابي".

ولفت إلى أن "مباحث الإنترنت، ألقت القبض على مرتكب واقعة سرقة حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمدينة شبراخيت بالبحيرة، والذي اعترف بالواقعة بعد التحقيق معه".

وأضاف أن "الشخص ذاته، هو من اخترق حساب الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والذي ثبت اختراقه لعدد 2104 جهاز في وقت سابق".

وكان حساب محب تعرض للسرقة، في وقت سابق، حيث قال إن "كل ما يكتب على حسابه ليس له أي علاقة به، ولا يعلم عنه شيئا، وكلام عار تماما من الصحة".

ونشر على حساب عمرو محب المسروق، بيانا جاء فيه: “المستفيد الأول من عودة العلاقات المصرية القطرية محمود الخطيب والعلاقات مع رجال الأعمال القطريين لدعم النادي الأهلي، أعلن تقديم استقالتي فقد استخرت الله في هذا القرار".

المصدر: "القاهرة 24" + RT