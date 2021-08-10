الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي تظهر في صورة جديدة من أيسلندا (صورة)

نشرت سيونيد تايلور، المعلمة المقيمة في دبي، صورة لها في أيسلندا تجمعها بالشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وتظهر الصورة المنشورة على "إنستغرام" الأميرة لطيفة وتايلور تقفان في مكان مفتوح، ويتوسطهما رجل، وجاء في التعليق المصاحب للصورة: "رحلة رائعة إلى أيسلندا مع لطيفة وماركوس".

وكانت السيدة البريطانية ذاتها قد نشرت في يونيو الماضي صورة لها مع الشيخة لطيفة في إسبانيا، وقبلها في مايو نشرت صورا للشيخة لطيفة في مركزين تجاريين بدبي.

يذكر أن ضجة أثيرت حول الشيخة لطيفة بدأت حين قيل إنها حاولت في عام 2018 الهرب من البلاد، إلا أن قوة خاصة أوقفتها على متن قارب قبالة سواحل الهند.

كما أظهرت مشاهد مصورة نشرتها شبكة "سي إن إن" في فبراير الماضي، الشيخة لطيفة وهي تقول إنها تعيش في "فيلا تحولت إلى سجن".

المصدر: RT + وكالات