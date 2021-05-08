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وسائل إعلام: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد غربي العراق

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وسائل إعلام: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد غربي العراق
Reuters
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أفادت تقارير إعلامية عراقية بأن طائرة مسيرة انفجرت داخل قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غربي العراق الليلة الماضية.

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مراسلنا: لا خسائر في القصف الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد"

وأضافت التقارير أنه تم في أعقاب الحادث إعلان إنذار وإغلاق قاعدة عين الأسد بالكامل، فيما شهد طيران مكثف لقوات التحالف الدولي ضمن مقتربات القاعدة.

يأتي الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

وكانت قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية قد تعرضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي دزن تسجيل خسائر.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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