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مراسلنا: لا خسائر في القصف الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد"

أخبار العالم العربي

مراسلنا: لا خسائر في القصف الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة
Reuters
قاعدة عين الأسد غربي العراق
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أمريكية إلى قصف صاروخي.

ونقل مراسل RT عن قائد عسكري قوله، إن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت قبل قليل إلى قصف بمجموعة صواريخ".

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وأضاف، أن "الصواريخ سقطت في ساحة فارغة داخل قاعدة عراقية، ولم تصب أي أحد".

ويوم أمس، أفاد مراسلنا في العراق، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف بصواريخ "كاتويشا".

المصدر: RT

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