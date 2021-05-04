مراسلنا: لا خسائر في القصف الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد"

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أمريكية إلى قصف صاروخي.

ونقل مراسل RT عن قائد عسكري قوله، إن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت قبل قليل إلى قصف بمجموعة صواريخ".

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وأضاف، أن "الصواريخ سقطت في ساحة فارغة داخل قاعدة عراقية، ولم تصب أي أحد".

ويوم أمس، أفاد مراسلنا في العراق، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف بصواريخ "كاتويشا".

المصدر: RT