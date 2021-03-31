نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الأربعاء، إنه على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة.

ولفت نصر الله في الاحتفال التأبيني للقاضي الشيخ أحمد الزين إفى أن "الكل يجمع أن المدخل الذي يساعد على وضع الأمور على طريق الحل هو تشكيل الحكومة".

وكشف نصرالله أن الأيام القليلة الماضية شهدت جهودا جادة وجماعية لمحاولة تذليل العقبات في محادثات تشكيل الحكومة، وقال: "حان الوقت لتنحية الخلافات جانبا لتشكيل حكومة جديدة".

من جهة أخرى، قال نصر الله إن صفقة القرن ماتت بسبب الصمود الفلسطيني وسقوط أحد أضلاعها وهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والضلع الثاني لسقوط صفقة القرن هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وهو في وضع صعب وأزمة داخلية وفق ما تعكسه الانتخابات.

وفي شأن المبادرة السعودية في اليمن قال نصرالله إن المعروض على اليمنيين ليس وقف للحرب وإنما وقف لإطلاق النار واستمرار بقية أشكال الحرب من خلال الحصار على المطار والموانئ والحدود، معتبرا أن المبادرة هي مجرد خداع لن ينطلي على اليمنيين.

واعتبر نصرالله أن وقف النار من دون رفع الحصار هو تضليل ويعكس الرغبة في تحقيق ما عجزوا عنه في الميدان العسكري، متوجها للسعودية بالقول: "لا تضيعوا الوقت ولعبتكم لن تنطلي على اليمنيين واذهبوا إلى وقف الحرب وإنهاء الحصار".

المصدر: العهد