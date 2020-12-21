"كان": غواصة إسرائيلية اجتازت السويس قاصدة الخليج

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصادر استخباراتية عربية بأن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية عبرت قناة السويس أمس الأحد، قاصدة الخليج.

وأشارت "كان" إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة مصرية، لافتة إلى أنه وحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين العرب فهذه الغواصة ستتوجه نحو الخليج.

ونقلت عن المسؤولين الاستخباراتيين قولهم: "إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري توجيه رسالة لطهران".

وذكرت "كان" أن "هناك استعدادات إسرائيلية مضاعفة لأي رد انتقامي إيراني ممكن على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل ثلاثة أسابيع في طهران المنسوب للموساد الإسرائيلي".

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش "لا يتطرق إلى تقارير من هذا القبيل".

المصدر: "i24"