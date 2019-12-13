أولى ضحايا البرد.. وفاة طالبة اختناقا إثر حريق في المدينة الجامعية بدمشق (صور)

توفيت طالبة جامعية اختناقا جراء حريق نشب في غرفتها في مدينة باسل الأسد الجامعية بالعاصمة السورية دمشق.

وقال علي تامر أحد زملاء الطالبة إسراء قداح (18 عاما) لـ RT، اليوم الجمعة، إن حريقا شب في غرفة إسراء في الوحدة السادسة ضمن المدينة، وإن زميلاتها لم يستطعن إنقاذها، مضيفا أن الطلاب كانوا يشاهدون الدخان في انتظار وصول الإسعاف ورجال الإطفاء.

وأوضح الطالب أيضا أن الحريق استمر قرابة الساعة. وتابع قائلا إن إسراء توفيت في المشفى، مشيرا إلى أنه ثمة من يقول إنها توفيت وهي في طريقها إلى المشفى.

كما صرح بأن سبب الحريق هو استخدام السخان الكهربائي، الذي لا تكاد تخلو منه غرفة في السكن، إذ يستخدمه الطلاب في التدفئة والطبخ، لانعدام الخيارات الأخرى.

ويشير علي تامر إلى أن وضع التدفئة في المدينة سيئ، حيث أوضح أن أنابيب التدفئة المركزية بحاجة لإصلاح، كذلك الحال بالنسبة لتمديدات الكهرباء، إضافة إلى أن الطلاب لا يعرفون كيفية استخدام أسطوانات الإطفاء الموجودة في الوحدات الجامعية.

RT

من جهته، قال مدير المدينة الجامعية، أحمد واصل، إن سبب وفاة الطالبة هو "استنشاقها كمية من الدخان الناجم عن الحريق" ورجح أن يكون سبب الحريق هو السخان الكهربائي.

وبين أحمد واصل أنه يتم التحري من قبل خبير الحرائق لمعرفة سبب الحريق، حسبما ذكرت صفحة فرع جامعة دمشق لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي".

RT

RT

RT

المصدر: RT