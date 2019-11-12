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روسيا تدعو الفلسطينيين وإسرائيل للتهدئة

أخبار العالم العربي

روسيا تدعو الفلسطينيين وإسرائيل للتهدئة
Reuters
مخلفات الغارة الإسرائيلية على منزل بهاء أبو العطا في مدينة غزة
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عبّر المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف عن قلق موسكو لتصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعا الطرفين إلى التهدئة.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "يثير قلقنا التصعيد الجديد ونمو التوتر في المنطقة. موسكو تدعو كل الأطراف إلى التهدئة وحل كل القضايا بالوسائل السياسية الدبلوماسية فقط".

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الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا
الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

وجاءت دعوة الكرملين على خلفية اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وزوجته في غزة، واستهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق، مما أدى لمقتل نجله وإصابة حفيدته.

المصدر: "إنترفاكس"

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