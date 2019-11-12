 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا
بهاء أبو العطا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpeh

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

إقرأ المزيد
إسرائيل تطلق صفارات الإنذار قرب تل أبيب
إسرائيل تطلق صفارات الإنذار قرب تل أبيب

وأكد مراسل RT مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".

المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، قال: "وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة".

من جهتها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية وتم إعلان حالة استنفار قصوى في صفوف سرايا القدس، التي توعدت "بالسير على درب الشرفاء لاستكمال مسيرة تحرير فلسطين".

في غضون ذلك، استهدفت سرايا القدس سديروت وأسدود والخضيرة والقدس برشقات صاروخية، وأطلقت صفرات الإنذار في غلاف غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب على حدود القطاع وإغلاق المعابر، وفتح الملاجئ في المستوطنات القريبة من غزة ووقف حركة القطارات في الجنوب. 

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني زياد ثابت عن تعليق الدراسة في المدارس الحدودية، وأشار إلى أن مدراء التعليم سيحددون المدارس التي يمكن أن تشكل خطرا على الطلاب.

ونجا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، أكرم العجوري من محاولة اغتيال في العاصمة السورية، أسفرت عن مقتل نجله، فيما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن محاولة الاغتيال في دمشق تمت بغارة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون باستهداف مبنى مجاور للسفارة اللبنانية في دمشق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن يصل إلى الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل ويصلي على أرضها