الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

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وأكد مراسل RT مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".

لقد نفذ #بهاء_أبو_العطا عمليًا معظم نشاطات حركة #الجهاد_الاسلامي في قطاع #غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة.كما قاد أبو العطا وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني #إسرائيل وجنود جيش الدفاع بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 12 ноября 2019 г.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، قال: "وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة".

من جهتها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية وتم إعلان حالة استنفار قصوى في صفوف سرايا القدس، التي توعدت "بالسير على درب الشرفاء لاستكمال مسيرة تحرير فلسطين".

#صور من منزل الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا pic.twitter.com/3SErm2OzIv — || #غزة الآن || (@GazaNow) 12 novembre 2019

في غضون ذلك، استهدفت سرايا القدس سديروت وأسدود والخضيرة والقدس برشقات صاروخية، وأطلقت صفرات الإنذار في غلاف غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب على حدود القطاع وإغلاق المعابر، وفتح الملاجئ في المستوطنات القريبة من غزة ووقف حركة القطارات في الجنوب.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني زياد ثابت عن تعليق الدراسة في المدارس الحدودية، وأشار إلى أن مدراء التعليم سيحددون المدارس التي يمكن أن تشكل خطرا على الطلاب.

ونجا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، أكرم العجوري من محاولة اغتيال في العاصمة السورية، أسفرت عن مقتل نجله، فيما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن محاولة الاغتيال في دمشق تمت بغارة إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون باستهداف مبنى مجاور للسفارة اللبنانية في دمشق.

المصدر: RT