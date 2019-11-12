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إسرائيل تطلق صفارات الإنذار قرب تل أبيب

أخبار العالم العربي

إسرائيل تطلق صفارات الإنذار قرب تل أبيب
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دوي صافرات الإنذار في تل أبيب
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دوت صفارات الإنذار على مسافة 60 كيلومترا عن قطاع غزة، وفي ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات قبة إسرائيل الحديدية التصدي لها.

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الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا
الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

ويأتي الاستنفار الإسرائيلي، بعد وقت قصير من نعي سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قائد المنطقة الشمالية في القطاع بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، وتشديد حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا لرد سرايا القدس على اغتيال أبو العطا.

المصدر: RT+معا

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