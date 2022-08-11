الكشف عن مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية للهاتف الجديد الذي ستطرحه Xiaomi لينافس أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ومن المفترض أن يحصل هاتف Redmi K50 Extreme Edition الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، وأن يجهز بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20.5:9"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح خارجية.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة بتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية فيه ستكون بدقة 32 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K.

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وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

المصدر: ixbit