الأستراليون يكتشفون سلالة جديدة لفيروس "هندرا" تنقل إلى البشر عبر الخيول

أعلنت منظمة البحوث العلمية والصناعية الأسترالية أن نمطا وراثيا جديدا لفيروس "هندرا" (HeV-g2) تحمله الكلاب الطائرة (الخفافيش الفاكهة) قد ينقل العدوى إلى البشر من الخيول.

وجاء في بيان نشرته المنظمة أن فيروس "هندرا" يمكن أن ينتقل من الخفافيش إلى الخيول ومنها إلى البشر.

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ويأمل العلماء بألا تنتقل سلالات الفيروس إلى البشر مباشرة. وقال العلماء أن انتقال الفيروس إلى الخيول تم تأكيده في ولايتي كوينزلاند ونيو ويلز الجنوبي الأستراليتين. لكن نظرا لقرب السلالة الجديدة من فيروس "هندرا" العادي فهناك خطر كامن لإصابة الخيول بها في كل أنحاء أستراليا.

يذكر أن الخيول غالبا ما لا يتم تطعيمها ضد فيروس "هندرا" الشائع في استراليا. ويفترض أن اللقاح ساري المفعول سيكون فعالا كذلك ضد السلالة الجديدة وإلا يمكن أن تنفق الخيول.

وأعادت المنظمة إلى الأذهان أن التعامل مع الخفافيش لا يمكن أن يتحقق إلا من قبل أشخاص لديهم التطعيمات والمهارات بشرط ارتدائهم لوسائل الوقاية.

جدير بالذكر أن الكلاب الطائرة هي حيوانات محمية في أستراليا وتلعب دورا هاما في الحفاظ على غابات الأوكالبتوس من خلال تلقيحها ونقل البذور.

المصدر: نوفوستي