طبيب مصري يكشف "11 عارضا جديدا" جراء الإصابة بفيروس كورونا

كشف الطبيب المصري، محمد صلاح، مدير مستشفى "الباجور" لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة المنوفية، عن 11 عارضا جديدا لفيروس كورونا قد تظهر على المصابين بهذا الفيروس.

إقرأ المزيد

وأشار محمد صلاح إلى أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا "قادرة على إصابة أغلب أعضاء الجسم".

ووفقا لمدير مستشفى "الباجور"، فإن الأعراض الجديدة لمصابي فيروس كورونا هي:

1- تقشر اليدين: "أحدث أعراض كورونا طويلة الأمد".

2- حساسية الجلد: "حساسية الجلد من علامات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة، ومن الأعراض المستجدة للمرض في صورة، ونتوءات حمراء صغيرة تظهر بصورة منتشرة مع بقع حمراء مسطحة متعددة، وترتبط بمرض كوفيد-19 الأكثر حدة".

3- التهاب ملتحمة العين: "التهاب ملتحمة العين من أغرب أعراض كورونا الجديدة، وهو عبارة عن إحمرار بياض العين، ويعد التهاب الملتحمة أكثر شيوعًا في مرض كوفيد-19 الأكثر خطورة".

4- أرتيكاريا: "الأرتيكاريا من علامات الإصابة بفيروس كورونا، وهي طفح جلدي وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة، وتتراوح من حجم رأس الدبوس إلى أحجام كبيرة بحجم أطبق الطعام، وتختفي التورمات في غضون دقائق إلى عدة ساعات في مكان واحد، لكنها قد تأتي وتختفي في أماكن أخر، وغالبًا تستمر 10 أيام".

5- البثور المائية: "ظهور البثور المائية من علامات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا، والبثور المائية من الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، وعبارة عن بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، وقد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت، وغالبًا توجد على اليدين، وأكثر شيوعًا لدى المرضى في منتصف العمر، وتدوم البثور ما يزيد على 10 أيام".

6- تشبك الجلد: "وتشبك الجلد من أعراض فيروس كورونا الجديدة، وعبارة عن علامات تظهر على الجلد تشبه شباك الصيد لونها أحمر مزرق، وأحيانًا يرافقها كدمات صغيرة، وترتبط بمرض كوفيد-19 الأكثر شدة، وتصيب فئات عمرية أكبر، ويُعتقد أن هذا النمط ناتجا عن انسداد الأوعية الدموية التي تنشأ كجزء من استجابة الجسم المناعية لفيروس كورونا".

7- الإرهاق العقلي: "من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويشمل ما يسمى بضباب الدماغ، معلومة صادمة عن فترة التعافي من أعراض كورونا، وتكررت شكاوى المصابين بكورونا من تراجع مستوى تركيزهم على نحو كبير بعد أيام من الشعور باحتقان الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية والصداع".

8- الإرهاق والإعياء: "من أغرب علامات الإصابة بفيروس كورونا، الإرهاق الجسدي والتعب الشديد، والبعض ينخدع بالإرهاق معتقدا أنه تعب بدني كالعادة لكن قد يكون مؤشرًا على الإصابة بكورونا، وبعض المصابين يصعب عليهم مغادرة الفراش أو حتى الوقوف.

9- تساقط الشعر: "يحدث في حالات المرض الشديد بفيروس كورونا، خاصة إذا صاحبت الإصابة حالة توتر، والشعر يستعيد عافيته بشرط أن تكون مستويات الحديد طبيعية".

10- شكاوى هضمية: "المشاكل الهضمية من العلامات الجديدة لفيروس كورونا، ومن أغرب أعراض الإصابة بهذا الفيروس، وتشمل القيء أو الغثيان أو الاسهال أو آلام البطن، وقد يعاني المصابون من مشكلات في الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأطفال".

11- تورم الجلد: "تورم الجلد من أعراض فيروس كورونا الجديدة، ويعاني الجلد من تورم مشابه للنوع الذي يصاحب الصقيع، ويطلق عليه أصابع كورونا، ويمكن أن يؤثر على اليدين أو القدمين أو كليهما في نفس الوقت، وقد يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلما ومثيرا للحكة، وفي بعض الأحيان تكون هناك بثورا صغيرة، والتهاب اللسان من أعراض كورونا" .

المصدر: "الوطن"