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كورونا تدفع الكوريين للإقبال على الكحول بشكل كبير

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كورونا تدفع الكوريين للإقبال على الكحول بشكل كبير
Reuters
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زادت واردات كوريا الجنوبية من النبيذ بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الجاري، حيث استمتع المزيد من الناس بالشرب في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وبحسبما أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية ومصادر صناعية، اليوم الأربعاء، استورد رابع أكبر اقتصاد في آسيا ما قيمته 109.7 مليون دولار من النبيذ، في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، بزيادة 115.4% عن العام السابق.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة واردات النبيذ في الربع الأول من العام 100 مليون دولار.

و ارتفع حجم النبيذ المستورد بنسبة 86.4% على أساس سنوي، إلى 15473 طنا، وهو أعلى رقم في الربع الأول.

وأرجع مراقبو الصناعة قفزة الربع الأول إلى إجراءات التباعد الاجتماعي التي يسببها فيروس كورونا، والتي دفعت المزيد من الناس إلى الاستمتاع بشرب النبيذ في المنزل، بدلا من الذهاب إلى الحانات.

وكانت واردات النبيذ الأحمر هي الأكبر، حيث بلغت 84.09 مليون دولار في فترة الأشهر الثلاثة، تليها واردات النبيذ الأبيض بقيمة 22.40 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالنبيذ الأحمر، احتلت فرنسا المرتبة الأولى في تصدير النبيذ بـ19.66 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ17.51 مليون دولار، وتشيلي بـ 17.39 مليون دولار ، وإيطاليا بـ12.16 مليون دولار، بحسب البيانات.

المصدر: يونهاب

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