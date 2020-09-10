كيف ننقذ العين من "متلازمة الكمبيوتر"؟

إذا كان الشخص يستخدم الكمبيوتر ساعات طويلة في اليوم، فإنه يشعر بإرهاق عينيه وجفافها والحرقان وانخفاض حدة البصر وحساسية من الضوء.





فكيف نقلل من إجهاد العين ونوقف فقدان البصر؟

لقد ظهر مصطلح "متلازمة الكمبيوتر" لأول مرة عام 1998 في الولايات المتحدة. وهذا المصطلح يعني الاضطرابات البصرية الخاصة التي تظهر لدى مستخدمي الكمبيوتر. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من السكان البالغين يعانون من إجهاد العين وضعف البصر.

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وخلال العمل على الكمبيوتر تبقى العين خلال فترة طويلة دون حركة لأنها تنظر إلى نفس الصورة والحروف ومن نفس المسافة، ما يتعب العضلة الهدبية للعين. وعندما ينظر الإنسان بصورة مستقيمة نادرا ما يرمش، ويسبب جفاف العين، وبالتالي انخفاض حدة البصر.

ويشير أحد أطباء العيون، إلى أنه إذا كان العمل على الكمبيوتر مدة ست ساعات، فإن هذه الأعراض تختفي. ولكن في الواقع يجب إعطاء العين قسطا من الراحة خلال العمل، فمثلا يجب كل 20 دقيقة النظر بعيدا لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع الإكثار من الترميش. كما يجب أن تكون إضاءة سطح المكتب جيدة، وأن تكون هناك إضاءة خلفية إضافية ويفضل أن توضع الطاولة بالقرب من النافذة. ويجب أن لا تقل المسافة بين العين وشاشة الكمبيوتر عن 50 سم. إضافة لهذا قلة رطوبة هواء الغرفة يسبب مشكلات في الرؤية، وخاصة جفاف العين.

وبالطبع، يجب إضافة الخضروات الغنية باللوتين وفيتامين С إلى النظام الغذائي. فمثلا تحتوي 100 غرام من الملفوف على 133% من كمية فيتامين С اليومية اللازمة للجسم. ويعتبر عصير البرتقال والكيوي والفلفل الأحمر مصادر جيدة لليوتين والزياكسانثين، ويحسن صفار البيض امتصاص هذه المواد.

ويفضل استشارة أخصائي أمراض العيون عند ظهور هذه الأعراض، ليصف الفيتامينات اللازمة المحتوية على كاروتينات نباتية.

المصدر: فيستي. رو