كلب وفي يأبى مغادرة قبر صاحبه في الصين (فيديو)

دفع وفاء كلب في الصين وتعلقه بصاحبه الذي توفي ودفن جثمانه، إلى المكوث طويلا قرب قبر صاحبه وحتى القيام بمحاولة نبشه.

ويروي ابن المتوفى أن الكلب رافق العائلة أثناء زيارتهم قبر الوالد وأبى العودة إلى المنزل، وقد وثقته كاميرا مراقبة وهو يحوم حول القبر ويحاول نبشه بمخالبه.

وبحسب عائلة المتوفى فإن الكلب امتنع عن الأكل والشرب 3 أيام بعد وفاة صاحبه.

المصدر: نوفوستي