 
مباشر

واشنطن تتوقع استمرار هجمات داعش بأفغانستان

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5jw

توقعت القيادة المركزية الأمريكية استمرار هجمات تنظيم داعش في أفغانستان، مشيرة إلى استعدادها لمواجهة أي تهديد.

هذا وتصاعدت حدة الغضب في الولايات المتحدة ضد قرار بايدن الانسحاب من أفغانستان. فيما أعلن البيت الأبيض إجلاء مئة وخمسة آلاف شخص من كابل منذ بدء العملية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا