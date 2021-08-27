واشنطن تتوقع استمرار هجمات داعش بأفغانستان

توقعت القيادة المركزية الأمريكية استمرار هجمات تنظيم داعش في أفغانستان، مشيرة إلى استعدادها لمواجهة أي تهديد.

هذا وتصاعدت حدة الغضب في الولايات المتحدة ضد قرار بايدن الانسحاب من أفغانستان. فيما أعلن البيت الأبيض إجلاء مئة وخمسة آلاف شخص من كابل منذ بدء العملية.