مصر.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ5 فنانين آخرهم عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، عن تفاصيل الحالة الصحية للعديد من الفنانين المصريين، جراء إصابتهم بأمراض مختلفة.

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وعن حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي أعلن مساء أمس، عن خضوعه لعملية جراحية لتركيب مسامير في مفصل الحوض، تجدر الإشارة إلى أن الفنان قال في "فيسبوك": "إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه.. يا رب الشفاء القريب".

وأكد، أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، للـ"الوطن"، أن والده بصحة جيدة، موضحا أن والده بدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد إجرائه عملية جراحية.

هذا وأعلنت "الوطن" إصابة الفنان سيد جبر بأزمة صحية شديدة، جاءت بعد تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا، وتسببت في وضعه بالعناية المركزة، ولكن تحسنت حالته إلى الأفضل ليخرج من المستشفى، ولكن تحت الملاحظة.

كما وأشارت "الوطن" إلى أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز ما زال متذبذبا، حيث تدهورت حالتها الصحية منذ فترة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حتى بعد إعلان سلبية المسحة، فحالتها لا تزال متدهورة للغاية، بحسب ما أعلن مساء أمس زوج ابنتها الإعلامي، رامي رضوان.

هذا وكشفت الفنانة، لقاء سويدان، عن مرضها، وقالت في "فيسبوك": "أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور وشغل وحاجات مبهجة وماب حبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا لأنى مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء".

ويمكث الفنان شريف دسوقي حاليا في مستشفى لتأهيله نفسيا للتأقلم مع وضعه، وذلك بعد تعرضه لحالة صحية شديدة مؤخرا تسببت في خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى.

المصدر: "الوطن"