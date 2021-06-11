"وداعا عم متولي" .. سوريون ينعون المصري عامل مسرح الحمراء

نعى عدد من فناني سوريا ورواد مسارحها العامل المصري في مسرح الحمراء بدمشق محمد متولي متولي الذي توفى اليوم في بلاده

فرع دمشق في نقابة فناني سوريا نعى الراحل "أبو أنس" الذي كان يقيم في سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومتزوج من سورية، ووصفه بأنه "أحد أعمدة مسرح الحمراء".

كذلك نعته مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة، وقالت إنها ستقيم مجلس عزاء لمتولي يوم الأحد القادم، وكتبت:

"من لا يعرف متولي الرجل الطيب الذي يقف دائما على مدخل مسرح الحمراء مستقبلا الجمهور بابتسامته اللطيفة ولهجته المصرية المحببة للجميع: "اتفضلو أهلا وسهلا" ومن يتأخر عن ساعة الدخول، خاصة خلال الحرب والقذائف، يتوجه إليهم بابتسامته المعروفة قائلاً " الحمد الله ع السلامة ومتتأخروش مرة تانية".

عدد من الفنانين ورواد المسرح كتبوا كلمات مؤثرة عن الراحل:

الفنانة تماضر غانم مديرة فرع دمشق في نقابة الفنانين: "عتّم مسرح الحمرا"

الفنان أحمد حلاق: "شد الأمتة ورحل"

الفنان مازن عباس: "سنشتاق لخفة الدم والتفاني"

المصدر: RT