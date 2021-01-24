تداول تسجيل صوتي للمخرج السوري حاتم علي قيل إنه الأخير قبل وفاته

تداولت حسابات فنية تسجيل صوتي نسب للمخرج السوري، حاتم علي، وقيل إنه الأخير له قبل وفاته، حيث أرسله لصديقه المخرج الأردني، سامر جبر.

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ويقول حاتم علي في التسجيل الصوتي: "أهلين سامر صباح الخير يا حبيبي، عنا هون بتعرف الوقت لسة، بس أنا بصحى بكير".

وأضاف: "أنا بمونتريال، ماشي الحال، قاعدين بهالحجر بانتظار أن يحدث شيء في هذا الكوكب لحتى نعرف نشتغل".

وتأثر الجمهور بسماعهم الرسالة الصوتية الأخيرة لحاتم، خاصة جملة "بانتظار أن يحدث شيء في هذا الكوكب"، وما حدث أنه رحل في نهاية عام 2020.

وتوفي حاتم علي إثر نوبة قلبية في القاهرة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر الماضي عن عمر 58 عاما. وشيع جثمانه في العاصمة السورية دمشق بعد وصوله من القاهرة.

وبعد رحيل حاتم علي، أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو من إحدى حلقات مسلسل "ما بتخلص حكاياتنا"، يتنبأ فيه بوفاته ومكان دفنه، حيث يؤدي الراحل دور ميت ينتهي طريقه في مقبرة "باب الصغير" بدمشق، حيث دفن جثمانه فعلا هناك.

المصدر: وكالات